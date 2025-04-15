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15 апреля, 07:45

Политика

ВСУ используют православный монастырь в качестве укрытия в курском селе Горналь

ВСУ используют православный монастырь в качестве укрытия в курском селе Горналь

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Украинская армия безуспешно пытается остановить наступление российских военных в курском приграничье. Бои продолжаются в населенном пункте Горналь. Там украинские формирования используют православный монастырь в качестве укрытия.

На донецком направлении противник за сутки потерял больше 300 военных. Кроме того, ВС РФ уничтожили 4 боевые машины, в том числе американского производства, орудия полевой артиллерии, 2 станции радиоэлектронной борьбы, а также склады боеприпасов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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