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15 апреля, 19:30

Политика

Новости мира: Дональд Трамп приехал в суд Нью-Йорка на уголовный процесс

Новости мира: Дональд Трамп приехал в суд Нью-Йорка на уголовный процесс

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Экс-президент США Дональд Трамп приехал в суд Нью-Йорка на уголовный процесс. Ему предъявили обвинения по 34 пунктам: речь идет о фальсификации деловых документов, максимально возможное наказание по всем обвинениям составляет 136 лет лишения свободы. Процесс проходит на фоне предстоящих выборов, на которых Дональд Трамп может составить конкуренцию действующему президенту Джо Байдену.

В Калифорнии в ювелирный магазин ворвались воры: они разбили молотками витрину и успели вытащить несколько дорогостоящих украшений. Сотрудники успели сбежать из-за прилавка, а владелец магазина вышел в зал с оружием, чтобы прогнать грабителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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