15 апреля, 21:15Политика
На Донецком направлении прошли ожесточенные бои за Артемовск
На Донецком направлении самые ожесточенные бои идут за Артемовск. По данным Минобороны РФ, штурмовики упорно продвигаются вперед.
Они взяли под контроль еще два квартала на северной и южной окраинах города. Десантники сковывают противника на флангах. Отступая, украинские боевики крушат городские объекты и жилые дома, пытаясь замедлить продвижение наших войск.
Сложно приходится ВСУ в районе Новомихайловки и Угледара. Под Славянском уничтожен крупный склад. Всего за сутки наша армия поразила 73 артиллерийских подразделения ВСУ в 95 районах.
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