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15 апреля, 21:15

Политика

На Донецком направлении прошли ожесточенные бои за Артемовск

На Донецком направлении прошли ожесточенные бои за Артемовск

Артиллерийские подразделения десантников разгромили позиции ВСУ при помощи гаубиц

ВС РФ уничтожили склад аэромобильной бригады ВСУ в районе Славянска

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На Донецком направлении самые ожесточенные бои идут за Артемовск. По данным Минобороны РФ, штурмовики упорно продвигаются вперед.

Они взяли под контроль еще два квартала на северной и южной окраинах города. Десантники сковывают противника на флангах. Отступая, украинские боевики крушат городские объекты и жилые дома, пытаясь замедлить продвижение наших войск.

Сложно приходится ВСУ в районе Новомихайловки и Угледара. Под Славянском уничтожен крупный склад. Всего за сутки наша армия поразила 73 артиллерийских подразделения ВСУ в 95 районах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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