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Политика

Конгрессмены предложили ограничить президента США в праве применять ядерное оружие

Конгрессмены предложили ограничить президента США в праве применять ядерное оружие

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Конгрессмены предложили ограничить президента США Джо Байдена в праве применять ядерное оружие. Примечательно, что оба сенатора являются представителями демократической партии, как и сам Байден.

По их мнению, у американского лидера не должно быть права принимать такие решения самостоятельно. Они считают, что должна существовать "система сдержек и противовесов".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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