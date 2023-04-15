Конгрессмены предложили ограничить президента США в праве применять ядерное оружие

Конгрессмены предложили ограничить президента США Джо Байдена в праве применять ядерное оружие. Примечательно, что оба сенатора являются представителями демократической партии, как и сам Байден.

По их мнению, у американского лидера не должно быть права принимать такие решения самостоятельно. Они считают, что должна существовать "система сдержек и противовесов".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.