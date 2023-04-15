Джо Байден заявил, что скоро объявит о решении выдвигаться на второй президентский срок. Оптимизма президенту США, по его словам, добавила поездка в Ирландию.

Этот вопрос сейчас широко обсуждают в американской прессе. Дело и в солидном возрасте Байдена, и в низком рейтинге. Летом он опускался до рекордных 36%. Тогда же опросы показывали, что более половины американцев не хотели бы его выдвижения на очередной срок.

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