МО РФ: ВСУ размещают огневые позиции в детсадах и школах Сумской и Харьковской областей

В Минобороны РФ заявили, что ВСУ размещают огневые позиции в детсадах и школах Сумской и Харьковской областей.

СК изучит данные Минобороны России о подготовке Киевом провокации в Лозовой.

Националисты держат в заложниках 6 198 иностранных граждан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.