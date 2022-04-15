Российские военные предотвратили разрушение Каховской ГЭС украинскими националистами

Российские военные предотвратили разрушение Каховской ГЭС украинской армией. Об этом заявило Минобороны РФ.

Гидроэлектостанция находится в Херсонской области. Отмечается, что, если бы прорвало плотину, водой из Днепра затопило бы множество населенных пунктов региона.

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