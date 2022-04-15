СК РФ проверит информацию о применении реактивной системы залпового огня под Изюмом

СК РФ проверит информацию о применении реактивной системы залпового огня "Ураган" в селе под Изюмом войсками Украины.

В ФРГ подтвердили увеличение военного бюджета на 2 миллиарда евро, в частности, для помощи Киеву.

"Победа" приостанавливает рейсы в Анапу с июня по сентябрь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.