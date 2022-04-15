Киев готовит провокацию на вокзале населенного пункта Лозовая – МО РФ

В Минобороны РФ сообщили, что Киев готовит провокацию на вокзале населенного пункта Лозовая, по которому планируют нанести удар "Точкой-У".

Заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что Москва вышла на минимальные показатели по госпитализациям с COVID-19.

Парковые павильоны "Здоровая Москва" возобновят работу с мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.