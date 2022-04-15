ВС РФ уничтожили свыше 100 вертолетов ВСУ

В Минобороны РФ сообщили, что уже уничтожены свыше 100 вертолетов украинской армии.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что СК возбудил дело о фейках относительно ВС РФ после украинской провокации в Буче.

Первый груз оружия США Украине в рамках пакета на 800 миллионов долларов прибудет в течение суток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.