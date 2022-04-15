МО РФ: ВС России в течение дня поразили 10 объектов ВСУ

В Минобороны РФ сообщили, что ВС России в течение дня поразили 10 объектов ВСУ высокоточными ракетами.

Российские военные предотвратили ракетный удар по Каховской ГЭС.

Ростуризм заявил, что туроператоры РФ вскоре могут возобновить продажи туров на курорты Египта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.