ВС РФ предотвратили разрушение Каховской ГЭС националистами

Российские военные предотвратили разрушение Каховской ГЭС украинскими националистами. Об этом заявило Минобороны РФ.

Гидроэлектостанция находится в Херсонской области. Отмечается, что, если бы прорвало плотину, водой из Днепра затопило бы множество населенных пунктов региона.

По данным министерства, украинская армия ударила по электростанции двумя ракетами. Их удалось сбить российскими средствами ПВО. Однако осколками ранило женщину и ребенка. Ими на данный момент занимаются врачи.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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