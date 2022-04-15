Супруга Медведчука заявила, что не знает местоположение мужа

Оксана Марченко, супруга Виктора Медведчука, заявила о том, что не знает, где находится ее муж. По ее словам, это делает невозможным обеспечение надлежащей правовой защиты и надлежащего медицинского надзора

Виктор Медведчук является лидером украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". 12 апреля о его задержании заявил Владимир Зеленский. Он сообщил о том, что политик арестован СБУ и опубликовал его фотографию.

В Киеве считают, что возможен обмен оппозиционного политика на пленных украинцев. На это в Кремле заявили, что Медведчук не является гражданином России, не имеет никакого отношения к специальной военной операции.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.