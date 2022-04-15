Захарова прокомментировала желание Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Российский МИД прокомментировал желание Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Вопрос должны рассмотреть уже в этом году.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вхождение стран в альянс не укрепит их безопасность.

Кроме того, по словам Захаровой, потенциальное членство Финляндии и Швеции в НАТО не будет способствовать укреплению их международного престижа и скажется на диалоге с Россией.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.