Российские военные сбили вертолет ВСУ, обстрелявший Брянскую область

Российские ПВО сбили украинский вертолет, который атаковал жителей Климова в Брянской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Кабмин утвердил выделение 19,5 миллиарда рублей на компенсацию за отмененные полеты.

Станцию метро "Шаболовская" могут кратковременно закрывать на вход по утрам с 18 апреля по 17 июня, сообщил Дептранс.

