Сдавшимся в плен в Мариуполе морпехам ВСУ оказывают медицинскую помощь. Сейчас они находятся в больницах ДНР. У них полноценное питание и есть возможность пообщаться с родными по телефону.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что более тысячи морских пехотинцев из состава ВСУ сдались в плен российским военнослужащим в Мариуполе. Он добавил, что украинские группировки разбиваются ежедневно одна за другой. Кадыров также отметил, что на территории завода "Азовсталь" находятся около 200 раненых украинских солдат, которые не могут получить квалифицированную медпомощь.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.