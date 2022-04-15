США рассматривают вопрос отправки Киеву вооружения, требующего обучения

США могут отправить на Украину оружие, которое потребует обучения американскими специалистами. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

Также в Вашингтоне готовятся к визиту в Киев. Однако пока не решили, кого именно туда отправить. Президент Джо Байден не исключил, что поедет сам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

