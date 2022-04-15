В Сети появились необычные кадры, снятые в посольстве США в Москве. Видно, как работники диппредставительства передвигаются вокруг здания короткими перебежками. При этом на некоторых из них надеты каски и бронежилеты.

В самом посольстве объяснили, что такие маневры – стандартная часть подготовки к ЧС в посольствах по всему миру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.





