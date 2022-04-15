Георгиевские ленточки запретили в Молдавии

Парламент Молдавии запретил георгиевскую ленточку и демонстрацию символов V и Z. Нарушителям грозит штраф от 500 долларов или общественные работы.

Запрет распространяется не только на ношение, но и на изготовление, продажу и хранение. Ограничения не действуют, если лента была частью воинской награды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

