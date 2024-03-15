Три уголовных дела возбудили в Москве из-за нарушений избирателей

Три уголовных дела возбудили в столице из-за нарушений избирателей. Об этом заявила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Она упомянула случаи порчи бюллетеней краской. Следственный комитет сообщал о поджоге кабинки для голосования на юго-востоке города. Все подозреваемые задержаны.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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