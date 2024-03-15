Более 2,5 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента РФ электронно

Более 2,5 миллиона человек проголосовали в Москве на выборах президента РФ электронно. Об этом сообщили в в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.

Всего было выдано 2 500 189 бюллетеней, получено – 2 484 900.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.