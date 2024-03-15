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15 марта, 22:30

Политика

Новости часа: в Москве на выборах президента России проголосовали порядка 3 млн человек

Новости часа: в Москве на выборах президента России проголосовали порядка 3 млн человек

В Москве на выборах президента России проголосовали порядка 3 млн человек

Общая явка на выборах президента РФ составила 36,09%

Все атаки на систему онлайн-голосования в Москве были отбиты

МГИК: порядка 3 млн избирателей проголосовали в Москве за первый день выборов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 марта

Порядка 3 млн человек проголосовали в Москве 15 марта – МГИК

Более 2 млн москвичей получили электронные бюллетени на выборах президента РФ 15 марта

Новости часа: более 180 экспертов из 58 стран наблюдают за выборами президента РФ

Международный наблюдатель рассказал, как проходят выборы президента РФ в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 3 миллионов избирателей проголосовали на президентских выборах в Москве. Об этом сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами.

Существенных сбоев и задержек на выборах президента России в Москве не зафиксировано. Об этом заявили в МГИК.

Все атаки на систему онлайн-голосования в Москве были отбиты. Об этом рассказали в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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