МГИК: порядка 3 млн избирателей проголосовали в Москве за первый день выборов

На избирательных участках в Москве завершился первый день голосования президентских выборов. Общая явка по стране составляет почти 35,5%.

В Москве на выборах президента проголосовали почти 3 миллиона человек. Причем большинство электронно.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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