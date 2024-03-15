15 марта, 21:45Политика
МГИК: порядка 3 млн избирателей проголосовали в Москве за первый день выборов
На избирательных участках в Москве завершился первый день голосования президентских выборов. Общая явка по стране составляет почти 35,5%.
В Москве на выборах президента проголосовали почти 3 миллиона человек. Причем большинство электронно.
Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.
В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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