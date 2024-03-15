Порядка 3 млн человек проголосовали в Москве 15 марта – МГИК

Почти 3 миллиона человек проголосовали в Москве в первый день голосования на выборах президента РФ. Большинство сделали это в онлайн-формате.

Как подчеркнули в Мосгоризбиркоме, речь идет о беспрецедентно высокой явке. Участки закрылись до утра, но электронное голосование продолжается.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.