Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 марта, 19:30

Политика

Международный наблюдатель рассказал, как проходят выборы президента РФ в Москве

Международный наблюдатель рассказал, как проходят выборы президента РФ в Москве

Владимир Путин принял участие в онлайн-голосовании на выборах президента России

Явка на выборах президента России превысила 25% 15 марта

Владимир Путин назвал бессмысленными попытки Киева помешать выборам в РФ

Около 80% москвичей отдали предпочтение ДЭГ на выборах президента РФ

Новости часа: более 2 млн человек получили электронные бюллетени на выборах в Москве

Женщина подожгла кабину для голосования на юго-востоке Москвы

Тимати проголосовал онлайн на президентских выборах в Москве

Сергей Собянин проголосовал электронно на выборах президента России

Народный артист РФ Владимир Машков проголосовал онлайн на выборах президента России

Явка на выборах президента составила 27% вечером в пятницу, 15 марта. Это следует из данных, представленных ЦИК РФ.

За ходом голосования следят более 156 тысяч человек. Это и общественники, и представители партий, и международные наблюдатели в общей сложности из 106 государств.

Международный наблюдатель рассказал, как проходят выборы президента РФ в Москве. Как отметил Альфредо Криштово, в России существует традиция хорошо все организовывать.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавыборы2024видеоКарина ИльинаНаталья Мезина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика