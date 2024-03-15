Явка на выборах президента составила 27% вечером в пятницу, 15 марта. Это следует из данных, представленных ЦИК РФ.

За ходом голосования следят более 156 тысяч человек. Это и общественники, и представители партий, и международные наблюдатели в общей сложности из 106 государств.

Международный наблюдатель рассказал, как проходят выборы президента РФ в Москве. Как отметил Альфредо Криштово, в России существует традиция хорошо все организовывать.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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