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15 марта, 19:15

Политика

Явка на выборах президента России превысила 25% 15 марта

Явка на выборах президента России превысила 25% 15 марта

Владимир Путин назвал бессмысленными попытки Киева помешать выборам в РФ

Около 80% москвичей отдали предпочтение ДЭГ на выборах президента РФ

Новости часа: более 2 млн человек получили электронные бюллетени на выборах в Москве

Женщина подожгла кабину для голосования на юго-востоке Москвы

Тимати проголосовал онлайн на президентских выборах в Москве

Сергей Собянин проголосовал электронно на выборах президента России

Народный артист РФ Владимир Машков проголосовал онлайн на выборах президента России

Певица Диана Гурцкая проголосовала на выборах президента России в Москве

Тимати проголосовал онлайн в Общественном штабе по наблюдению за выборами

Явка на выборах президента превысила 25% – это данные ЦИК на 19:00 15 марта. В Москве голосование проходит без нарушений, отметили в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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