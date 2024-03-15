Новости часа: более 2 млн человек получили электронные бюллетени на выборах в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Электронные бюллетени на выборах президента России в Москве получили более двух миллионов человек. Об этом сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

Около 10,5 тысячи атак совершили на портал ДЭГ, но система уверенно справляется. Об этом заявила председатель российского Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Более 50% зарегистрированных на платформе дистанционного электронного голосования уже приняли в нем участие. Это данные Минцифры на вечер 15 марта.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.