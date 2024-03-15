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15 марта, 17:45

Политика

Тимати проголосовал онлайн на президентских выборах в Москве

Тимати проголосовал онлайн на президентских выборах в Москве

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Рэпер Тимати проголосовал онлайн в Общественном штабе по наблюдению за выборами. По словам Тимати, он впервые в жизни голосовал онлайн через телефон. Также он призвал россиян проявить свою активную гражданскую позицию.

В пятницу, 15 марта, голосование в столице проходит без нарушений. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами президента РФ.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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