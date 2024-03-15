Народный артист РФ Владимир Машков проголосовал онлайн на выборах президента России

Актер и народный артист РФ Владимир Машков принял участие в голосовании на выборах президента РФ. Он рассказал, что выбрал дистанционный формат, а также отметил, что организация онлайн-голосования динамична и понятна.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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