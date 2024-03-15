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15 марта, 17:15

Политика

Певица Диана Гурцкая проголосовала на выборах президента России в Москве

Певица Диана Гурцкая проголосовала на выборах президента России в Москве

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Народная артистка РФ Диана Гурцкая проголосовала онлайн на выборах президента России. Певица подчеркнула, что приняла участие в голосовании, находясь в Штабе по наблюдению за выборами. Она отметила, что организация голосования находится на высоком уровне.

Более двух миллионов человек получили электронные бюллетени на выборах в Москве, сообщили в Оперативном штабе по наблюдению. В основном, жители города предпочитают делать выбор онлайн – около 80% участвуют в дистанционном электронном голосовании.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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