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15 марта, 16:45

Политика

Тимати проголосовал онлайн в Общественном штабе по наблюдению за выборами

Тимати проголосовал онлайн в Общественном штабе по наблюдению за выборами

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Певец Тимати проголосовал онлайн в Общественном штабе по наблюдению за выборами. По словам певца, он впервые в жизни голосовал онлайн через телефон.

Более двух миллионов человек получили электронные бюллетени в Москве на выборах президента России. Голосование проходит без нарушений, сообщили в Общественном штабе по наблюдению.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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