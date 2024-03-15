Новости часа: порядка 2,3 млн человек проголосовали на выборах президента РФ в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве порядка 2,3 миллиона человек приняли участие в голосовании на выборах президента РФ. Это данные Мосгоризбиркома.

Около 80% москвичей предпочитают голосовать дистанционно, отметила председатель российского Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Треть россиян считают, что голосовать на выборах удобнее всего в субботу, 16 марта. Эти данные привел глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.