Экипаж МКС проголосовал в первый день выборов президента России: в голосовании приняли участие космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин. Доверенным лицом на Земле космонавты определили главу наукограда Королева – Игоря Трифонова. Он вышел на связь со станцией по защищенному каналу с предприятия РКК "Энергия".

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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