Около 2,3 млн бюллетеней выдали на выборах президента РФ в Москве

Порядка 2,3 миллиона бюллетеней выдали на выборах президента РФ в Москве за 7 часов работы. Данные приводит Мосгоризбирком.

Известно, что явка на выборах президента РФ превысила 20% днем 15 марта – это данные из Центризбиркома. Также в ЦИК РФ отметили, что в столице на участки приходят 20% избирателей, больше москвичей предпочитают электронный вариант голосования.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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