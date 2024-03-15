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15 марта, 16:15

Политика

Около 2,3 млн бюллетеней выдали на выборах президента РФ в Москве

Около 2,3 млн бюллетеней выдали на выборах президента РФ в Москве

Евгений Герасимов проголосовал электронно на выборах президента России

Явка на выборах президента России составила 17,92% 15 марта

Россиянам рассказали о процедуре дистанционного электронного голосования на выборах

Москвичи активнее остальных россиян голосуют онлайн на выборах президента

Явка на выборах президента по стране достигла 10,40%

В Москве завели дело на девушку, вылившую зеленку в урну для бюллетеней

Москва стала лидером по количеству голосующих онлайн

Ведущие Москвы 24 проголосовали на выборах президента онлайн

Явка на выборы в России составила почти 9%

Порядка 2,3 миллиона бюллетеней выдали на выборах президента РФ в Москве за 7 часов работы. Данные приводит Мосгоризбирком.

Известно, что явка на выборах президента РФ превысила 20% днем 15 марта – это данные из Центризбиркома. Также в ЦИК РФ отметили, что в столице на участки приходят 20% избирателей, больше москвичей предпочитают электронный вариант голосования.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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