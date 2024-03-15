Депутат Московской городской Думы Евгений Герасимов проголосовал электронно на выборах президента России. Он отметил удобство ДЭГ в условиях современного ритма жизни в мегаполисе, а также напомнил об условиях программы "Миллион призов".

Явка на выборах президента РФ составила 20% днем 15 марта – это данные из Центризбиркома на 15:47. На столичных избирательных участках продолжается голосование.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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