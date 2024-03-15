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15 марта, 15:15

Политика

Явка на выборах президента по стране достигла 10,40%

Явка на выборах президента по стране достигла 10,40%

В Москве завели дело на девушку, вылившую зеленку в урну для бюллетеней

Москва стала лидером по количеству голосующих онлайн

Ведущие Москвы 24 проголосовали на выборах президента онлайн

Явка на выборы в России составила почти 9%

Более 1,5 млн избирателей проголосовали на выборах президента России в Москве

Новости часа: онлайн-бюллетени в Москве получили более 1,5 млн человек

Диана Гурцкая посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами

Свыше 1,5 млн москвичей проголосовали на выборах президента России

Более 1,5 миллиона бюллетеней выданы в столице к середине 15 марта

Явка на выборах президента по стране достигла 10,40%, соответствующие данные на 15:05 15 марта показала ЦИК. Как выяснили в Центризбиркоме, около 80% москвичей отдали предпочтение дистанционному голосованию на выборах.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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