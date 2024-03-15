Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 марта, 14:30

Политика

Ведущие Москвы 24 проголосовали на выборах президента онлайн

Ведущие Москвы 24 проголосовали на выборах президента онлайн

Явка на выборы в России составила почти 9%

Более 1,5 млн избирателей проголосовали на выборах президента России в Москве

Новости часа: онлайн-бюллетени в Москве получили более 1,5 млн человек

Диана Гурцкая посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами

Свыше 1,5 млн москвичей проголосовали на выборах президента России

Более 1,5 миллиона бюллетеней выданы в столице к середине 15 марта

Новости часа: более 1,5 млн человек приняли участие в голосовании в Москве за 4 часа

В Москве на выборах президента России проголосовали уже более 1,5 млн человек

1 млн человек проголосовали электронно на выборах президента в Москве

Ведущие Москвы 24 в прямом эфире зашли на портал mos.ru со своих смартфонов, чтобы проголосовать на выборах президента. Все москвичи старше 18 лет могут отдать свой голос так же. Для этого на портале необходимо зайти в свой личный кабинет, выбрать раздел "Главное" и далее следовать инструкциям.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавыборы2024видеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика