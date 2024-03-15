Ведущие Москвы 24 проголосовали на выборах президента онлайн

Ведущие Москвы 24 в прямом эфире зашли на портал mos.ru со своих смартфонов, чтобы проголосовать на выборах президента. Все москвичи старше 18 лет могут отдать свой голос так же. Для этого на портале необходимо зайти в свой личный кабинет, выбрать раздел "Главное" и далее следовать инструкциям.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.