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15 марта, 14:15

Политика

Более 1,5 млн избирателей проголосовали на выборах президента России в Москве

Более 1,5 млн избирателей проголосовали на выборах президента России в Москве

Новости часа: онлайн-бюллетени в Москве получили более 1,5 млн человек

Диана Гурцкая посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами

Свыше 1,5 млн москвичей проголосовали на выборах президента России

Более 1,5 миллиона бюллетеней выданы в столице к середине 15 марта

Новости часа: более 1,5 млн человек приняли участие в голосовании в Москве за 4 часа

В Москве на выборах президента России проголосовали уже более 1,5 млн человек

1 млн человек проголосовали электронно на выборах президента в Москве

Явка избирателей на выборах президента по России превысила 5,5%

Сервис по наблюдению за электронным голосованием в Москве представил актуальные данные

Бюллетени получили уже более 1,5 миллиона жителей города. При этом около 80% москвичей предпочитают голосовать дистанционно, заявили в ЦИК.

По словам председателя Московской городской избирательной комиссии Ольги Кирилловой, выборы проходят штатно и без нарушений. Кроме того, отмечается высокая активность избирателей.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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