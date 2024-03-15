15 марта, 14:15Политика
Более 1,5 млн избирателей проголосовали на выборах президента России в Москве
Бюллетени получили уже более 1,5 миллиона жителей города. При этом около 80% москвичей предпочитают голосовать дистанционно, заявили в ЦИК.
По словам председателя Московской городской избирательной комиссии Ольги Кирилловой, выборы проходят штатно и без нарушений. Кроме того, отмечается высокая активность избирателей.
Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.
В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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