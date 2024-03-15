Более 1,5 млн избирателей проголосовали на выборах президента России в Москве

Бюллетени получили уже более 1,5 миллиона жителей города. При этом около 80% москвичей предпочитают голосовать дистанционно, заявили в ЦИК.

По словам председателя Московской городской избирательной комиссии Ольги Кирилловой, выборы проходят штатно и без нарушений. Кроме того, отмечается высокая активность избирателей.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.