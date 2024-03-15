Новости часа: онлайн-бюллетени в Москве получили более 1,5 млн человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Онлайн-бюллетени в Москве получили более полутора миллионов человек. Об этом сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

Явка избирателей в целом по стране на 13:07 составила 6,08%, заявила ЦИК.

Космонавты на борту МКС проголосовали на президентских выборах. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.