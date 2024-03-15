Более 1,5 миллиона бюллетеней выданы в столице к середине 15 марта

Телеканал Москва 24 следит за ходом голосования на выборах президента РФ при помощи сервиса по наблюдению за электронным голосованием. Цифры обновляются в режиме реального времени. Так, по данным на 13:08 15 марта, в столице уже выдано более 1,5 миллиона бюллетеней.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.