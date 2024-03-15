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15 марта, 12:45

Политика

В Москве на выборах президента России проголосовали уже более 1,5 млн человек

В Москве на выборах президента России проголосовали уже более 1,5 млн человек

1 млн человек проголосовали электронно на выборах президента в Москве

Явка избирателей на выборах президента по России превысила 5,5%

Сервис по наблюдению за электронным голосованием в Москве представил актуальные данные

Председатель МГИК Ольга Кириллова отметила высокую активность избирателей

Биатлонистка Зайцева проголосовала онлайн на выборах президента в Москве

Более 330 тысяч человек следят за проведением выборов президента РФ

Уже 1 млн москвичей проголосовали на выборах президента России электронно

Миллион человек проголосовали электронно на выборах президента в Москве

В общественном штабе по наблюдению за ходом голосования рассказали о работе наблюдателей

Полтора миллиона москвичей уже проголосовали за первые четыре часа с момента открытия избирательных участков. Голосование проходит штатно, без нарушений. Об этом сообщили в Мосгоризбиркоме.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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