1 млн человек проголосовали электронно на выборах президента в Москве

Более миллиона избирателей уже проголосовали в Москве в электронном формате. Сделать это можно на избирательном участке. Достаточно поднести паспорт к сканеру терминала, после чего на экране появится электронный бюллетень, в котором нужно будет поставить галочку напротив фамилии желаемого кандидата.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.