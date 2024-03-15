15 марта, 12:15Политика
Явка избирателей на выборах президента по России превысила 5,5%
Явка избирателей на выборах президента по стране превысила пять с половиной процентов (5,66%). Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.
Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.
В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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