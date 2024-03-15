Биатлонистка Зайцева проголосовала онлайн на выборах президента в Москве

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева проголосовала онлайн на одном из избирательных участков Москвы. Она отметила удобство новой системы для тех, кто спешит.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.