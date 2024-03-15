Уже 1 млн москвичей проголосовали на выборах президента России электронно

Миллион москвичей проголосовали на выборах президента электронно. Такие данные приводит Общественный штаб по наблюдению за выборами.

Вся информация поступает в Штаб с камер видеонаблюдения в высоком разрешении, что позволяет разглядеть даже мелкие детали происходящего на избирательных участках.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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