Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 марта, 11:15

Политика

Уже 1 млн москвичей проголосовали на выборах президента России электронно

Уже 1 млн москвичей проголосовали на выборах президента России электронно

Миллион человек проголосовали электронно на выборах президента в Москве

В общественном штабе по наблюдению за ходом голосования рассказали о работе наблюдателей

В Штабе по наблюдению рассказали о работе режима электронной очереди в ДЭГ

Жителям столицы рассказали о ходе электронного голосования

2 204 избирательных участка открылись в Москве

Элла Памфилова заявила, что голосование на избирательных участках проходит штатно

Голосование на выборах президента России началось в Москве в штатном режиме

В Москве начались выборы президента России

Ведущие Москвы FM анонсировали темы эфира 15 марта

Миллион москвичей проголосовали на выборах президента электронно. Такие данные приводит Общественный штаб по наблюдению за выборами.

Вся информация поступает в Штаб с камер видеонаблюдения в высоком разрешении, что позволяет разглядеть даже мелкие детали происходящего на избирательных участках.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавыборы2024видеоИван КнязевЕвгения МирошкинаАнна Макарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика