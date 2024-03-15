В Москве начались выборы президента России

В Москве открылись избирательные участки. На них можно получить как традиционные бумажные бюллетени, так и электронные.

Кроме того, в этом году можно проголосовать и дистанционно. Как сообщают организаторы выборов, все данные будут защищены, а голоса россиян – обезличены.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.