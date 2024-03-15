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15 марта, 07:15

Политика

Избирательные участки в Москве откроются через час

Избирательные участки в Москве откроются через час

В РФ началось трехдневное голосование на выборах президента страны

В Центризбиркоме открылся информационный центр

На электронных выборах в Москве предусмотрели работу в нештатных ситуациях

Информирование москвичей о выборах ведется только через официальные каналы – ДИТ

Москва подготовилась к нештатным ситуациям в ДЭГ на выборах президента – МГИК

На онлайн-голосовании в Москве предусмотрели режим электронной очереди

Почти 10 млн человек смогут проголосовать с помощью сервиса "Мобильный избиратель"

В Москве объявили о готовности к проведению президентских выборов

Церемония разделения ключа электронного голосования в Москве пройдет 14 марта

Через час в столице заработают избирательные участки. Голосование на выборах президента продлится 3 дня. Отдать свой голос можно как на участке, так и дистанционно.

Найти свой избирательный участок можно на карте портала mos.ru. Они будут работать с 08:00 до 20:00.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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