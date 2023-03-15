ВС РФ уничтожили 8 единиц техники ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

Вооруженные силы РФ уничтожили 8 единиц техники ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях, сообщает Минобороны России.

В Запорожской области сбит украинский военный вертолет Ми-8. На херсонском направлении российские подразделения уничтожили за сутки пять автомобилей и гаубицу.

На донецком направлении ликвидировано 14 единиц техники киевского режима, включая две гаубицы. Кроме того, российские системы ПВО за сутки сбили 15 снарядов систем HIMARS, "Ураган" и "Ольха". Сбиты семь дронов ВСУ в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях.

В Донецкой Народной Республике уничтожены три радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300. Там же разбиты три склада боеприпасов украинской армии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

