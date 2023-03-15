МО РФ показало боевую работу инженерно-саперных подразделений ВДВ

Минобороны РФ показало боевую работу инженерно-саперных подразделений ВДВ. Их задача – разминирование дорог, по которым пойдут российские подразделения.

Вдоль трасс саперы ежедневно находят множество противотанковых мин и фугасов. Те взрывные устройства, которые извлечь нельзя, уничтожают на месте. Саперам помогает в работе самоходная установка разминирования. Она уничтожает мины и фугасы мощным ударом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

