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15 марта, 22:15

Политика

МО РФ показало боевую работу инженерно-саперных подразделений ВДВ

МО РФ показало боевую работу инженерно-саперных подразделений ВДВ

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Минобороны РФ показало боевую работу инженерно-саперных подразделений ВДВ. Их задача – разминирование дорог, по которым пойдут российские подразделения.

Вдоль трасс саперы ежедневно находят множество противотанковых мин и фугасов. Те взрывные устройства, которые извлечь нельзя, уничтожают на месте. Саперам помогает в работе самоходная установка разминирования. Она уничтожает мины и фугасы мощным ударом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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