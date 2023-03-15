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15 марта, 22:15

Политика

Песков прокомментировал ситуацию с американским беспилотником MQ-9 Reaper

Песков прокомментировал ситуацию с американским беспилотником MQ-9 Reaper

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с американским беспилотником MQ-9 Reaper словами: "не надо летать, где не положено". Накануне дрон упал в районе Крыма.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров полагает, что заявления США об ответственном отношении к вопросам стратегической стабильности расходятся с делом. Он считает, что любые инциденты, провоцирующие столкновение двух ядерных держав – это серьезные риски. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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