Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с американским беспилотником MQ-9 Reaper словами: "не надо летать, где не положено". Накануне дрон упал в районе Крыма.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров полагает, что заявления США об ответственном отношении к вопросам стратегической стабильности расходятся с делом. Он считает, что любые инциденты, провоцирующие столкновение двух ядерных держав – это серьезные риски. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.